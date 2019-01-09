09.01.2019 | 16:32

В Пензе создают автоматизированную систему управления дорожным движением. Это означает, что в ближайшем будущем автомобильными потоками смогут управлять дистанционно: в зависимости от ситуации на том или ином участке дороги менять интервалы работы светофоров.

Пока реализуют только первый этап проекта. Видеокамеры установили на перекрестке улиц Антонова, Измайлова, захватили и поворот на Стрельбищенскую. Ведут подсчеты количества проезжающих машин в утренние, дневные и вечерние часы.

«Здесь четыре режима просятся: режим, когда люди утром едут на работу, в город; вечером, когда возвращаются домой; простой дневной режим; ночной, когда светофоры либо не работают, либо работают в упрощенном режиме», - отметил руководитель организации ООО «ПИК» Денис Брюханков.

Предполагают, что уже в скором времени оператор, наблюдая за происходящим на дороге, в часы пик сможет скорректировать работу светофоров, чтобы избежать пробок. В идеале автоматизированной системой планируют охватить весь город.

Следующим перекрестком, за которым собираются наблюдать, будет пересечение улиц Суворова и Кулакова - интенсивность движения там высокая. Хотя, по логике, лучше было бы сначала урегулировать всю ситуацию в районе Ахун, ГПЗ-24 и улицы Измайлова, на выезде с моста на улицу Кирова.

Всего в городе свыше 185 светофорных объектов, и все их завести в одну систему - дело сложное и затратное. Надо оснастить камерами, а в будущем - и специальными оптическими датчиками, установка которых станет следующим шагом к созданию интеллектуальной транспортной системы.

«Считает загруженность полос для движения на многополосной дороге, среднюю скорость потока и автоматически, без участия диспетчера выстраивает режим работы светофорных объектов на определенный цикл», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Также при помощи установленных на дорогах камер видеонаблюдения можно прояснить и картину ДТП. Записи хранятся в течение месяца.