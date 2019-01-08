В школе имени М. Ю. Лермонтова села Засечного скучать не любят. Для учеников и их родителей там организовали хоровод вокруг новогодней елки.
«Это праздник сказки, волшебства и добра, и мы хотим, чтобы у наших детей были настоящие волшебные каникулы», - пояснила директор школы Ольга Баландина.
Подобные мероприятия - прекрасная возможность для школьников оторваться от компьютеров и мобильных телефонов и встретиться всем вместе на свежем воздухе.
«С Дедом Морозом, со Снегурочкой, с друзьями, с соседями, с одноклассниками, с братьями, с сестрами», - уточнил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.
«Дети веселятся, и родители в то же время повеселились, и угощение у нас с чаем. Все замечательно», - рассказала участница праздника Рушанья Платунова.
«У меня дочь ходит в эту школу, здесь постоянно всякие мероприятия, соревнования. Вообще мне очень нравится здесь», - отметила участница праздника Ольга Платунова.
Кроме хоровода, для юных участников праздника были организованы веселые викторины и спортивные конкурсы.