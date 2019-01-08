08.01.2019 | 15:30

В школе имени М. Ю. Лермонтова села Засечного скучать не любят. Для учеников и их родителей там организовали хоровод вокруг новогодней елки.

«Это праздник сказки, волшебства и добра, и мы хотим, чтобы у наших детей были настоящие волшебные каникулы», - пояснила директор школы Ольга Баландина.

Подобные мероприятия - прекрасная возможность для школьников оторваться от компьютеров и мобильных телефонов и встретиться всем вместе на свежем воздухе.

«С Дедом Морозом, со Снегурочкой, с друзьями, с соседями, с одноклассниками, с братьями, с сестрами», - уточнил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

«Дети веселятся, и родители в то же время повеселились, и угощение у нас с чаем. Все замечательно», - рассказала участница праздника Рушанья Платунова.

«У меня дочь ходит в эту школу, здесь постоянно всякие мероприятия, соревнования. Вообще мне очень нравится здесь», - отметила участница праздника Ольга Платунова.

Кроме хоровода, для юных участников праздника были организованы веселые викторины и спортивные конкурсы.