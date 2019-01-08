08.01.2019 | 16:22

Условия предоставления «Губернаторского жилищного сертификата» в 2019-м расширены и упрощены. Сумма осталась прежней - 328 тысяч рублей, но получить их для покупки квартиры или дома стало легче.

«Сохраняются права у молодых семей в случае смерти одного из членов молодой семьи», - уточнила главный специалист отдела министерства труда, соцзащиты и демографии области Людмила Макарова.

Программа «Губернаторский сертификат» началась в 2008 году. Деньги на улучшение жилищных условий могут получить семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен на территории Пензенской области в течение 12 месяцев после заключения брака, а возраст каждого из супругов не превышает 28 лет. Еще условие: площадь жилого помещения на человека - менее 10 квадратных метров.

В связи с новым законом о строительстве были приняты изменения и относительно «Губернаторского сертификата».

«Предусмотрена теперь у нас оплата паевых взносов на жилищные, жилищно-строительные, жилищные накопительные кооперативы, а также уплата цены договора об участии в долевом строительстве путем внесения соответствующих средств на счет эскроу», - добавила Людмила Макарова.

Это специализированный банковский счет, на котором замораживаются деньги дольщиков на время строительства дома в качестве гарантии того, что здание фирма достроит.

Такое требование станет обязательным с 1 июля 2019 года. Пока на территории региона эскроу нет, но в закон о «Губернаторском сертификате» были приняты соответствующие поправки заранее - еще в декабре 2018-го. На программу в 2019 году выделили 90 миллионов рублей, на которые 274 семьи улучшат жилищные условия.