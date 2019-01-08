08.01.2019 | 15:43

Финал фотоконкурса «Я вижу мир» в городской станции юных техников № 1 оказался под угрозой срыва: вмешалась некая злодейка Вьюга и попыталась всех заморозить. Но в итоге, по сценарию детской театральной студии «Росток», ничего у нее вышло.

Победители названы. Среди них - пятиклассница из школы № 43 Анна Сомкина, которая сумела запечатлеть дикую птицу.

«У нас есть озеро под названием Рогатка, и цапля каждый год туда прилетает. Там были кусты, и она заблудилась, я это сфотографировала», - рассказала участница фотоконкурса.

Именно мастерство юных участников фотовыставки больше всего отметили члены жюри.

«Если раньше было «а не папа ли сделал за ребеночка», то здесь видишь: нет, ребенок. Но это интересно, и, к сожалению к великому, хороших, высококачественных работ в старшей группе меньше, чем в средней. Понятное дело - ребята уходят учиться», - отметил педагог дополнительного образования СЮТ № 1 Валентин Душин.

Гран-при взял воспитанник станции юных техников № 1 Глеб Смирнов за цикл своих фотоснимков. Причем побеждает он уже несколько лет подряд.