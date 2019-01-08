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Общество | Реконструкция бывшего Дома офицеров может завершиться уже в 2019 году

08.01.2019|13:18
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Во вторник, 8 января, губернатор Иван Белозерцев во время объезда Пензы посетил здание центра культурного развития «На Ленинградской», открытие которого вместо бывшего Дома офицеров запланировано на 2020 год.

В реконструируемом корпусе подключены временные сети водо- и электроснабжения. Закончено обустройство наружной инфраструктуры - водопровода, ливневой и бытовой канализации, теплотрассы, телефонной связи, электроснабжения.

Завершаются демонтажные работы, возводятся кирпичные перегородки, монтируются металлоконструкции лестничных маршей, идет отделка 1-го и 2-го этажей.

В хореографическом зале стены обшиваются акустическими панелями, в зрительном - укладываются полы. Идет прокладка силового электрического кабеля, установка вентиляционного оборудования, труб отопления и радиаторов, утепление фасада.

Губернатор положительно оценил темпы и качество работ, однако подчеркнул, что сроки следует сократить.

«У нас есть возможность ускориться и сдать объект в эксплуатацию в 2019 году. Финансирование обеспечено, передвигайте график, организовывайте соответствующим образом работу строительных бригад», - поставил он задачу.

Также он предложил еще раз обсудить благоустройство прилегающей территории и преобразование зеленой зоны Западной Поляны, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|08.01.2019 13:40|

из говна и палок как и в заре зато быстро премию получат

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