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Общество | К вывозу снега из Пензы привлекут технику и людей с предприятий

08.01.2019|10:53
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На видеоконференции с главами муниципальных образований, состоявшейся во вторник, 8 января, губернатор Иван Белозерцев зачитал несколько жалоб жителей Пензы на заваленные снегом улицы, зауженные дороги, недостаток парковочных мест из-за снега.

«Какие меры приняты для очистки дорог?» - задал он вопрос главе администрации областного центра Виктору Кувайцеву.

Мэр доложил, что в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется 126 единиц спецтехники для уборки и содержания дорожной сети, а также достаточное количество песко-соляной смеси и противогололедного материала.

Он также отметил, что в праздники выпало большое количество снега, поэтому в первую очередь чистились дороги, по которым перемещается общественный транспорт.

«После снегопада необходимо вывезти около 300 тысяч кубометров. Работа по вывозу организована. В Пензе работает снегоплавильная станция, на которой утилизируется снег с улицы Московской и площади Ленина. Это позволило освободить 12 единиц техники и направить их на другие участки. Сейчас 72% улиц имеют нормативную ширину, по остальным работа продолжается. Нужно еще 4-5 дней, чтобы все улицы привести в норму», - рассказал Виктор Кувайцев.

По его словам, на парковках, в том числе платных, скопилось много снега, который автовладельцы сдвигают на проезжую часть, а коммунальным службам приходится его убирать.

Губернатор обратил особое внимание на расчистку дворов у многоквартирных домов, парковочных мест, улиц в частном секторе.

«Необходимо обращаться к руководителям предприятий и организаций, у которых есть техника для вывоза снега. У нас всегда была такая традиция. С сегодняшнего дня начинайте с ними работать, привлекайте по графику технику и людей для вывоза снега. Снегопады будут продолжаться, они будут приносить неудобства гражданам», - распорядился губернатор.

Он также обратил особое внимание глав администраций районов на состояние кладбищ, особенно сельских.

«Люди уходят из жизни, их надо провожать в последний путь. В Белинском районе несколько лет назад пришлось на санках везти человека, чтобы похоронить. Это позор!» - призвал глава региона не допустить повторения этой истории.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|08.01.2019 11:32|

также достаточное количество песко-соляной смеси и противогололедного материала. На тротуарах СНЕГ, а не ЛЕД. Почувствуйте разницу. Уже развезли грязь и слякоть. Под ногами скрипит эта гадость.

Гость|08.01.2019 11:39|

penzainform.ru писал(a):

скопилось много снега, который автовладельцы сдвигают на проезжую часть, а коммунальным службам приходится его убирать.
... бедненьким ...

Гость|08.01.2019 12:21|

копилось много снега, который автовладельцы сдвигают на проезжую часть, а коммунальным службам приходится его убирать....А с проезжей части снег куда сдвигали???

Имя: Гость
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