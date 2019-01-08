08.01.2019 | 10:15

«Как всегда, для некоторых глав муниципальных образований снег выпал неожиданно. Да, выпал большой объем осадков, и не все справились с уборкой в кратчайшие сроки», - так начал во вторник, 8 января, видеоконференцию с руководителями администраций районов Пензенской области губернатор Иван Белозерцев.

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев доложил, что во время праздников и выходных в расчистке дорог участвовали 32 дорожные организации. Израсходовано около 100 тысяч тонн песко-соляной смеси, ежедневно было задействовано более 330 единиц техники. Для контроля за состоянием дорог постоянно были на связи главы муниципальных образований и руководители дорожных организаций.

Среди недочетов, перечисленных министром, - снежные валы на обочинах, зауженная проезжая часть дорог и снег на остановках общественного транспорта в Пензе. По его словам, сейчас подрядные организации устраняют недостатки.

«Городам необходимо рассмотреть вопрос о приобретении специализированной малогабаритной техники с навесным оборудованием для расчистки бордюров и тротуаров», - считает Александр Гришаев.

«Нужно не ждать 3-4 часа после снегопада, чтобы меньше расходовать топлива и песко-соляной смеси, а приступать к уборке сразу. Я понимаю, что невозможно мгновенно очистить все дороги. Но мы должны использовать все силы и средства, начальники компаний должны не спать или телевизор смотреть, а в период обильного выпадения снега принимать все меры. А организациям, недобросовестно обслуживающим дороги, следует выписывать штрафы», - резюмировал губернатор.