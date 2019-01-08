Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|8 янв 2019|11:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Губернатор раскритиковал расчистку дорог в районах области после снегопада

08.01.2019|10:15
Печать

«Как всегда, для некоторых глав муниципальных образований снег выпал неожиданно. Да, выпал большой объем осадков, и не все справились с уборкой в кратчайшие сроки», - так начал во вторник, 8 января, видеоконференцию с руководителями администраций районов Пензенской области губернатор Иван Белозерцев.

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев доложил, что во время праздников и выходных в расчистке дорог участвовали 32 дорожные организации. Израсходовано около 100 тысяч тонн песко-соляной смеси, ежедневно было задействовано более 330 единиц техники. Для контроля за состоянием дорог постоянно были на связи главы муниципальных образований и руководители дорожных организаций.

Среди недочетов, перечисленных министром, - снежные валы на обочинах, зауженная проезжая часть дорог и снег на остановках общественного транспорта в Пензе. По его словам, сейчас подрядные организации устраняют недостатки.

«Городам необходимо рассмотреть вопрос о приобретении специализированной малогабаритной техники с навесным оборудованием для расчистки бордюров и тротуаров», - считает Александр Гришаев.

«Нужно не ждать 3-4 часа после снегопада, чтобы меньше расходовать топлива и песко-соляной смеси, а приступать к уборке сразу. Я понимаю, что невозможно мгновенно очистить все дороги. Но мы должны использовать все силы и средства, начальники компаний должны не спать или телевизор смотреть, а в период обильного выпадения снега принимать все меры. А организациям, недобросовестно обслуживающим дороги, следует выписывать штрафы», - резюмировал губернатор.

Источник — Фото: minstroy.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.01.2019 10:46|

И так гребемся с этим снегом уважаемый губернатор! Как на фронте, с женой только по смс.

Жив?

жив!

Очи не смыкаем гребем снег, как деньги лопатой.

Гость|08.01.2019 10:47|

Ну всё, теперь всех выгонят отшкрябывать дороги, до тех пор пока... сосулька кому-нить башку не расшибет. После этого всех погонят сшибать сосульки.

Гость|08.01.2019 10:49|

penzainform.ru писал(a):

«Городам необходимо рассмотреть вопрос о приобретении специализированной малогабаритной техники с навесным оборудованием для расчистки бордюров
А-а-а, очкуете грейдером-то по бордюрам?

Гость|08.01.2019 10:51|

Губернатор вы приежайте в лопатинский район . Проехайте по всем сёлам . Да на тракторе приезжайте иначе ну ни как .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 