07.01.2019 | 13:27

Все больше людей ежедневно оценивают зимний парк Спутника и его аттракционы. Расположенный у одной из самых красивых набережных региона, этой зимой парк стал местом притяжения всех, кто хочет провести отдых интересно и незабываемо.

«У меня возникла новая полезная привычка - кататься на коньках в Городе Спутнике. Это здорово!» - рассказала одна из посетительниц Елизавета Короткова.

«Каждый день приходим на каток с друзьями играть в хоккей, отрабатывать броски по воротам и скорость ведения шайбы. Многие школьники сидят в каникулы за компьютером, а мы вот так проводим время», - порадовался Кирилл Малиновский.

«Как только к нам на праздники приехали гости, мы сразу повели их в Спутник, потому что здесь отличные развлечения. Будем отдыхать дотемна», - поделился Михаил Шишкин.

В Спутнике можно посетить и горку, и каток, и целый зимний городок, и колесо обозрения - отдых предусмотрен на любой вкус и для всех возрастов. В дни школьных каникул с 14:00 до 16:00 для детей бесплатно устраивают развлекательные программы. И об этом хорошо знают те, кто следит за афишей мероприятий на penza-sputnik.ru.

«Мы проводим мероприятия в Спутнике уже четвертый год. Я замечаю, как от праздника к празднику люди становятся более открытыми, улыбчивыми, участвуют во всех конкурсах», - поделилась наблюдениями аниматор студии «Праздник» Вероника Меркушова.

Город Спутник приглашает гостей за лучшими впечатлениями снежного сезона.