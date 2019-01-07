07.01.2019 | 11:49

В 2019 году в Пензенской области все граждане, находящиеся в учреждениях соцзащиты стационарного типа, будут вакцинированы против пневмококка. На эти цели регион дополнительно получил из федерального бюджета более 2 млн рублей.

«С 2014 года в национальный календарь профилактических прививок введена вакцинация против пневмоккоковой инфекции всех детей первого года жизни. Однако наиболее уязвимой группой населения является старшее поколение, так как патогенные микроорганизмы чаще всего поражают именно людей такого возраста. Связано это с ухудшенной работой иммунной системы», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет и лица с неврологическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечной или дыхательной недостаточностью. Именно у них может развиться самая тяжелая форма пневмонии, грозящая летальным исходом.

Вакцинация от пневмококковой инфекции обязательна тем, кто проживает в домах престарелых, имеет множественные хронические заболевания и сниженный иммунитет.

Вакцинацию от пневмококка для граждан старше 65 лет планируется ввести в национальный календарь прививок с 2020 года.