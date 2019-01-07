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Общество | В Пензенской области четыре интерната войдут в проект «Современная школа»

07.01.2019|11:00
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В 2019 году Пензенская область примет участие в федеральном проекте «Современная школа», направленном на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа будет внедряться в четырех школах-интернатах, где школьники с проблемами здоровья учатся по адаптированным общеобразовательным программам. Эти учебные заведения расположены в селе Головинщино Каменского района, Кузнецке, Сердобске и Пензе.

В 2019 году на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья будет выделено 10,77 млн рублей из федерального бюджета и 108,8 тыс. - из регионального.

Как пояснили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, эти средства будут направлены на обновление материально-технической базы. В частности, на них закупят оборудование для мастерских, где ученики осваивают технологии производства, и для дополнительных занятий спортивной и художественной направленности.

Также деньги пойдут на оборудование кабинетов психологов, дефектологов и логопедов. Кроме того, будут закуплены диагностические комплексы, коррекционно-развивающие и дидактические средства. Запланировано и повышение квалификации педагогов.

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