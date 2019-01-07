07.01.2019 | 14:42

В понедельник, 7 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел объезд территорий, на состояние которых жаловались жители областного центра.

За сутки в единую дежурную диспетчерскую службу города поступило 23 обращения, большинство из которых уже отработаны. В основном нарекания людей вызывают заснеженные тротуары.

«Пензадормост» круглосуточно работал все праздники, дороги довели до нормативного состояния, но еще не везде. Хуже обстоит дело с тротуарами, пешеходными переходами - жители присылают мне фото и видео, где не было ни дворников, ни техники. Надо довести дело до конца. Скоро начнется рабочая неделя, люди должны идти по чистым тротуарам», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

Он перечислил места, на которые следует обратить особое внимание. Это улицы Леонова, Байдукова, Аустрина, СЗК «Дизель-Арена», Совхоз-техникум.

Нарекания мэра вызвали также сосульки, свисающие с крыш в Заводском районе и на Западной Поляне. Он подчеркнул, что праздники не должны быть оправданием для управляющих компаний, подвергающих жизнь и здоровье горожан риску, и поручил не откладывать работу по ликвидации наледей на кровлях.

«7 января в городе работает 43 единицы спецтехники. В ночь на дороги выйдет 50 единиц спецтехники: 26 комбинированных дорожных машин, два пескоразбрасывателя, 11 тракторных щеток, три погрузчика, грейдер, снегопогрузчик, шесть самосвалов. Вывоз снега будет проводиться в ночное время с улиц Чехова и Бакунина», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.