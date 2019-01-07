Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|7 янв 2019|16:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | В ночь на 8 января в Пензе будут чистить дороги 50 спецмашин

07.01.2019|14:42
Печать

В понедельник, 7 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел объезд территорий, на состояние которых жаловались жители областного центра.

За сутки в единую дежурную диспетчерскую службу города поступило 23 обращения, большинство из которых уже отработаны. В основном нарекания людей вызывают заснеженные тротуары.

«Пензадормост» круглосуточно работал все праздники, дороги довели до нормативного состояния, но еще не везде. Хуже обстоит дело с тротуарами, пешеходными переходами - жители присылают мне фото и видео, где не было ни дворников, ни техники. Надо довести дело до конца. Скоро начнется рабочая неделя, люди должны идти по чистым тротуарам», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

Он перечислил места, на которые следует обратить особое внимание. Это улицы Леонова, Байдукова, Аустрина, СЗК «Дизель-Арена», Совхоз-техникум.

Нарекания мэра вызвали также сосульки, свисающие с крыш в Заводском районе и на Западной Поляне. Он подчеркнул, что праздники не должны быть оправданием для управляющих компаний, подвергающих жизнь и здоровье горожан риску, и поручил не откладывать работу по ликвидации наледей на кровлях.

«7 января в городе работает 43 единицы спецтехники. В ночь на дороги выйдет 50 единиц спецтехники: 26 комбинированных дорожных машин, два пескоразбрасывателя, 11 тракторных щеток, три погрузчика, грейдер, снегопогрузчик, шесть самосвалов. Вывоз снега будет проводиться в ночное время с улиц Чехова и Бакунина», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|07.01.2019 15:03|

Хорошо, что не на Северном полюсе живём там вообще хрен убрали снег.

Гость|07.01.2019 15:12|

Сына решает, а папа сдаёт. Где этот медальный? Догрел пузцо?

Гость|07.01.2019 15:13|

В понедельник 7 декабря совершил объезд... Хрен уберут!

Гость|07.01.2019 15:19|

Гость писал(a):

В понедельник 7 декабря совершил объезд... Хрен уберут!
Январь уже. Есичё.

Гость|07.01.2019 16:01|

"...дороги довели до нормативного состояния"

Нормативное состояние - это зауженные на 2-4 метра ? Тухачевского,Злобина - 1 полоса вместо двух в сторону центра,Бакунинский мост ( аварийный )-тонны снега,Луначарского ,Гагарина ,проспект Победы и многие другие - это нормативное состояние?

Гость|07.01.2019 16:19|

Сказали нормативное, значит нормативное! Чё надо-то?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 