07.01.2019 | 17:41

В 2018 году 20 социальных объектов были адаптированы в рамках программы «Доступная среда в Пензенской области». На реализацию этих мероприятий было выделено 20 млн 800 тысяч рублей из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Активная работа в этом направлении началась еще в 2012 году.

«Оборудовались в основном входные группы - начиналось с этого. В последние годы у нас осуществляется комплексный подход, это оборудование не только входных групп, не только для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов по слуху и по зрению. У нас приобретаются средства ориентации, звуковые, световые маяки», - сообщила зам. начальника управления министерства труда, соцзащиты и демографии области Светлана Орлова.

Ребята из Нижнеломовского дома-интерната в преддверии Нового года посетили областную филармонию и киноконцертный зал «Пенза». Несмотря на ограниченные физические возможности, трудностей у гостей из района не возникло.

«Дети поднимались, спускались, мы нигде не ощутили никакого препятствия. И дети это все поняли. Я думаю, что в последние годы для наших детей, которые на колясках и с нашим заболеванием ДЦП, делается все в Пензе, чтобы дети легко могли посещать все учреждения, мероприятия, как и здоровые дети», - отметила социальный педагог Нижнеломовского детского дома-интерната Надежда Землякова.

Всего за семь лет реализации программы «Доступная среда» в регионе оборудован 101 объект социальной инфраструктуры. В них установлены подъемные устройства, лифты, пандусы, поручни и многое другое для того, чтобы учреждения культуры, образования, здравоохранения и спортзалы могли посещать инвалиды.

В 2019 году планируется адаптировать еще 14 организаций.