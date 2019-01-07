07.01.2019 | 10:11

В понедельник, 7 января, в Пензе пройдет рождественский флешмоб. Его организаторами стали студенты Пензенской духовной семинарии.

«В назначенный час разные, незнакомые, казалось бы, друг с другом люди поздравляют окружающих с Рождеством Христовым, читают стихи, поют колядки, и все, кто знают их, - тоже начинают петь и радоваться, подхватывая благодатное настроение праздника, передающееся от сердца к сердцу», - пояснили суть акции в Пензенской епархии.

В 16:30 поздравления запланированы в ТЦ «Высшая лига», в 17:00 - в ТЦ «Пассаж», в 17:30 - в ЦУМе.

Также в Пензе 7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина. С 15:00 до 17:00 на площади Ленина состоятся массовые соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу и дартсу.

Рождественские акции проходят и в других населенных пунктах Пензенской области. Так, в Заречном в этот день стартует благотворительный марафон «Под Рождество сбываются мечты». В 11:30 в фойе ДК «Современник» начнет работать рождественская благотворительная ярмарка с мастер-классами и играми, в 13:00 на сцене «Современника» состоится концерт «Давайте верить в чудеса», а в 18:00 на площади у Дворца культуры пройдут встречи у елки «Цвет настроения - Рождество!».

В Кузнецке основные мероприятия по случаю Рождества состоятся 7 января. В творческом центре «Родина» в 12:00 начнется благотворительная рождественская елка, а в 11:30 в центральном городском парке стартует программа «Теплом и светом озаряет нас». В 12:30 там же состоится благотворительная акция мотоклубов «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты».