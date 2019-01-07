Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|7 янв 2019|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Сказочные персонажи поздравили горожан на главной улице Пензы

07.01.2019|16:52
Печать

Недалеко от Спасского собора высадился десант сказочных персонажей. Дед Мороз, Пьеро, Снегурочка и отряд из Бельчат, Зайчат и Волчат отправились вниз по главной улице Пензы.

«Второй год мы уже ходим нашей воскресной школой по Московской поздравлять наших жителей города с Рождеством Христовым. Это воспитанники воскресной школы. Но так как холодно и детки болеют, по численности нас мало в этом году. В прошлом году было больше, человек, наверное, сорок», - рассказала директор воскресной школы «Горлица» Галина Медведева.

Наверху Московской прохожих почти не было, поэтому участники праздничного шествия создавали настроение сами себе.

Зато чем ближе к центру, тем чаще на пути сказочного десанта встречались прохожие и тем быстрее исчезали конфеты из мешка Деда Мороза.

На Фонтанной площади волшебный отряд не удержался и присоединился к пензенцам, которые катались с горки. Но и здесь Дед Мороз со Снегурочкой не забывали о своей главной обязанности - всех поздравлять и вручать сладости.

Участники шествия порадовали не один десяток горожан, а завершилось все играми и хороводом вокруг елки на площади Ленина. На следующее Рождество шествие обещают повторить.

0
0
0
0
 
Гость|07.01.2019 18:53|

Анонсировали как Православный квест?

Гость|07.01.2019 18:57|

Ильин был?

Гость|07.01.2019 18:58|

Дед Мороз это языческий персонаж,точнее дух.К Рождеству Христова он не имеет никакого отношения.

Гость|07.01.2019 19:16|

А Снегурочка тогда кто? Тоже дух? А может быть демон-суккуб в шубке?

Гость|07.01.2019 19:17|

Снегурочка это из Островского, даже не дух.

Гость|07.01.2019 19:20|

Пьеро́ (фр. Pierrot, уменьшительная форма имени Пьер, Pierre) — один из персонажей французского народного ярмарочного театра.

Гость|07.01.2019 19:21|

Дурдом был на выходе.

Гость|07.01.2019 19:31|

Гость писал(a):

А Снегурочка тогда кто?
Снегурочка – это русский новогодний персонаж. Древние славяне считали её дочерью Мороза и Древней Снежной Царицы. История образа Снегурочки в языческой культуре славян начинается ещё в дохристианской мифологии, когда славяне верили в многобожье. На севере на Руси был обычай зимой строить фигуры из льда и снега. В старинных приданиях очень часто встречается упоминание об одной ожившей ледяной скульптуре молодой красивой девушки. Зимой эта девушка ходит по домам и всех радостно поздравляет, а весной отправляется в лес с подружками по ягоды и теряется, либо прыгает через костей и тает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 