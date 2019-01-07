07.01.2019 | 16:52

Недалеко от Спасского собора высадился десант сказочных персонажей. Дед Мороз, Пьеро, Снегурочка и отряд из Бельчат, Зайчат и Волчат отправились вниз по главной улице Пензы.

«Второй год мы уже ходим нашей воскресной школой по Московской поздравлять наших жителей города с Рождеством Христовым. Это воспитанники воскресной школы. Но так как холодно и детки болеют, по численности нас мало в этом году. В прошлом году было больше, человек, наверное, сорок», - рассказала директор воскресной школы «Горлица» Галина Медведева.

Наверху Московской прохожих почти не было, поэтому участники праздничного шествия создавали настроение сами себе.

Зато чем ближе к центру, тем чаще на пути сказочного десанта встречались прохожие и тем быстрее исчезали конфеты из мешка Деда Мороза.

На Фонтанной площади волшебный отряд не удержался и присоединился к пензенцам, которые катались с горки. Но и здесь Дед Мороз со Снегурочкой не забывали о своей главной обязанности - всех поздравлять и вручать сладости.

Участники шествия порадовали не один десяток горожан, а завершилось все играми и хороводом вокруг елки на площади Ленина. На следующее Рождество шествие обещают повторить.