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Общество | Работы на Спартаковской планируют завершить к старому Новому году

07.01.2019|15:45
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Рабочие нежно укутывают в одеяло из минеральной ваты трубы, ведущие от модульной котельной к двум жилым домам на Спартаковской улице. Обитатели многоэтажек под номерами 26 и 18 в конце декабря получили новый источник тепла.

В течение нескольких дней представители администрации Железнодорожного района и подрядной организации внимательно следили за коммуникациями.

«Смотрели, чтобы нигде у нас ничего не подкапывало. Их необходимо было еще и покрасить, то есть время пришло. И каждый день здесь работы проводились», - отметил глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов.

После того как трубы полностью утеплят, вода в батареях и кранах местных жителей станет еще горячее. Хотя и до подключения к модульной котельной люди не жаловались на температуру воздуха в квартирах. А вот принять ванну для них было проблемой.

«Раньше вода была просто теплая, а сейчас рука не терпит и давление очень хорошее. Раньше, чтобы помыться, надо было очень много ждать времени, а сейчас все прекрасно», - рассказал житель дома № 26 на ул. Спартаковской Виктор Вдовин.

Синоптики прогнозируют похолодание. Глава администрации Пензы поинтересовался, ощутят ли наступление настоящих январских морозов жители 112 квартир в домах на Спартаковской.

«Температурный график поддерживается согласно графикам синоптиков, чтобы не было перетопа, недотопа. С учетом понижения температуры температура теплоносителя будет увеличена», - объяснил представитель подрядной организации Илья Спиркин.

«Понижение будет - и испытаем», - заключил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Последним штрихом станет пластиковый короб, которым закроют трубы. Все работы планируют завершить до старого Нового года.

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Гость|07.01.2019 19:16|

Красить трубы в морозы - самое то!

Гость|07.01.2019 19:17|

Денисов, главное, чтобы мозги у тебя не подкапывали...

Гость|07.01.2019 19:29|

Уберите из заголовка ,,старому,,

Имя: Гость
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