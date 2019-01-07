07.01.2019 | 15:15

«Рождество, Рождество. Много снега намело» - самое время петь колядки! К Рождеству действительно снега намело очень много, несколько машин вывезли с дороги на подходах к Успенскому кафедральному собору, чтобы людям было удобно подниматься к храму.

«Два дня падал, а тут прямо погода зимняя идеальная и мороз», - отметила девушка.

«С Рождеством вообще хорошее настроение, предвкушение какое-то сказки рождественской», - поделилась горожанка.

«Все верят в лучшее, в чудеса, в спасение души бессмертной», - рассказал мужчина.

«За каждодневной суетой именно в этот день мы находим правильным делать добрые дела, проявлять милосердие. Пусть такие добрые начинания сопровождают нас всех на протяжении всего года до следующего Рождества», - пожелал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

О величайшем событии, появлении на свет Иисуса, неспроста возвещают глубокой ночью. Корни традиций богослужений православной церкви - на Востоке, где принято считать начало дня с наступлением тьмы, с появлением луны.

Так повелось, что христиане тоже стали встречать самые главные свои праздники на смене суток, в полночь.

«Хотелось бы всех поздравить, кто пришел на службу, кто смотрит по телевидению богослужение, кто будет приходить на службу в течение всего этого дня. И безусловно, конечно, всех православных христиан поздравить с этим великим и мироспасительным праздником, светлым Христовым Рождеством. Пусть он всем принесет радость в душу и сердце», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Собор был полон прихожан, его украшали ели - символ вечной жизни.

Священнослужители облачились в одежды белые, цвет чистоты и мудрости. Все собравшиеся вместе молились, радуясь светлому празднику. Звучали главные песнопения его - «Рождество Твое, Христе Боже наш».

Христос родился, как говорят верующие, мир озарился светом, наполнился надеждой.

«Искренне желаю и прошу Господа Бога, чтобы 2019 год был для Пензенской области удачным, чтобы мы с вами достроили Спасский кафедральный собор и Рождество Христово в следующем году встретили уже в воссозданном Спасском кафедральном соборе», - поделился губернатор Иван Белозерцев.

В Рождество нет места печали. Принято обмениваться подарками, навещать родных, друзей, творить благие дела и верить в чудо все святочные дни, до Крещения. Хотя многие считают: эта ночь дороже всех остальных в году.

«Нужно загадывать желания в Рождественскую ночь. Они обязательно сбываются», - подчеркнула горожанка.