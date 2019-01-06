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Общество | В Пензе поклонницы скандинавской ходьбы провели мастер-класс

06.01.2019|17:49
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Вокруг новогодней елки они организуют свои хороводы - не с бенгальскими огнями в руках, а со специальными палками для скандинавской ходьбы.

«Они под рост раздвигаются, наконечники специальные зимой, летом другой надевается наконечник. С фонариками: если будет, например, темно, можно фонарик включить. Красивые фонарики. Все очень удобное», - рассказала и показала поклонница скандинавской ходьбы Светлана Аксиненко.

Здоровые духом женщины собрались на площади Ленина, чтобы принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе, который проводила руководитель одной из городских групп.

Людмила Кучумова впервые оценила пользу от этого вида физической активности в мае 2018 года, с тех пор несколько раз в неделю совершает двухкилометровые прогулки. Главное - движение.

«Оно необходимо каждому человеку для того, чтобы были и бодрость, и настроение, и полноценная жизнь уже в возрасте 60 плюс», - подчеркнула Людмила Кучумова.

В Пензе насчитывается 18 групп поклонников скандинавской ходьбы, в каждой из которых от 10 до 50 участников. Есть подобные объединения энтузиастов и в каждом районе области.

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Гость|06.01.2019 18:00|

Проще на лыжах сходить и пользы больше!

Гость|06.01.2019 18:09|

Гость писал(a):

Проще на лыжах сходить и пользы больше!
Поверь,в этом нищем регионе ,для пенсионера,даже две палки купить напряжно(сленг).

Гость|06.01.2019 18:13|

Если бы это была действительно скандинавская ходьба. А так просто таскать за собой палки,совсем не отталкиваясь ими. Уж лучше пусть купят костыли.

Гость|06.01.2019 18:18|

Гость писал(a):

Если бы это была действительно скандинавская ходьба.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Поверь,что им техническая составляющая этого мероприятия неважно.Им главное общение.

Гость|06.01.2019 18:18|

Я ВОТ ПЬЯНЫЙ ДО СИХ ПОР ПОЛЗАЮ ВО ДВОРАХ СВОЕГО РАЙОНА,ЧУВСТВУЮ КАК ЗДОРОВЬЕ ИЗ МЕНЯ ПРЕТ ТАКИ ИЗО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ)))А ВОТ ПАЛКИ МНЕ КОНЕЧНО БЫ ПОМОГЛИ ХОТЯ БЫ НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ ВСТАТЬ.БАБУШКИ ГДЕ ВЫ РОДНЕНЬКИЕ С ПАЛКАМИ ТО!?

Гость|06.01.2019 18:30|

Свою палку надо иметь.

Гость|06.01.2019 18:33|

Накликаешь бабушек с палками и вставят не туда! Они бабушки такие,шустрые!

Гость|06.01.2019 18:49|

Дурачье ни какой пользы один смех

Гость|06.01.2019 18:52|

Бабушкам с палками, главное, есть польза. А на вас плевать.

Гость|06.01.2019 18:52|

Гость писал(a):

Свою палку надо иметь.
СВОЮ ПАЛКУ ИСТЕР ЗА ПРАЗДНИКИ!ТО СНЕГУРКИ ТО ВООБЩЕ Х,,,ПОЙМЕШЬ КТО!!))

Гость|06.01.2019 18:55|

От бродячих собак отбиваться можно.

Имя: Гость
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