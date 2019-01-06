Вокруг новогодней елки они организуют свои хороводы - не с бенгальскими огнями в руках, а со специальными палками для скандинавской ходьбы.
«Они под рост раздвигаются, наконечники специальные зимой, летом другой надевается наконечник. С фонариками: если будет, например, темно, можно фонарик включить. Красивые фонарики. Все очень удобное», - рассказала и показала поклонница скандинавской ходьбы Светлана Аксиненко.
Здоровые духом женщины собрались на площади Ленина, чтобы принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе, который проводила руководитель одной из городских групп.
Людмила Кучумова впервые оценила пользу от этого вида физической активности в мае 2018 года, с тех пор несколько раз в неделю совершает двухкилометровые прогулки. Главное - движение.
«Оно необходимо каждому человеку для того, чтобы были и бодрость, и настроение, и полноценная жизнь уже в возрасте 60 плюс», - подчеркнула Людмила Кучумова.
В Пензе насчитывается 18 групп поклонников скандинавской ходьбы, в каждой из которых от 10 до 50 участников. Есть подобные объединения энтузиастов и в каждом районе области.
Проще на лыжах сходить и пользы больше!