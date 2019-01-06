06.01.2019 | 10:15

Руководство Министерства образования Пензенской области посетило школы в различных районах региона и проверило, как организуется досуг детей в праздничные дни.

Министр Александр Воронков побывал в Сердобске на спортивных и культурных мероприятиях, а также в селе Березовка Колышлейского района. Туда он привез обещанные разборные 16-килограммовые гири для капитально отремонтированного спортзала

«Одно из условий ремонта спортивных залов в сельских школах - создание нового спортивного клуба. Каким видом спорта заниматься, решали сами местные жители. В Березовке выбрали гиревой спорт, однако разборного инвентаря не оказалось», - пояснил Александр Воронков.

Первый заместитель министра Лилия Чащина посетила Бессоновский и Лунинский районы, замминистра Елена Петросова - Лопатинский и Камешкирский.

«Замечаний по организации досуга детей высказано не было», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.