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Общество | Министр образования области привез в Колышлейский район гири

06.01.2019|10:15
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Руководство Министерства образования Пензенской области посетило школы в различных районах региона и проверило, как организуется досуг детей в праздничные дни.

Министр Александр Воронков побывал в Сердобске на спортивных и культурных мероприятиях, а также в селе Березовка Колышлейского района. Туда он привез обещанные разборные 16-килограммовые гири для капитально отремонтированного спортзала

«Одно из условий ремонта спортивных залов в сельских школах - создание нового спортивного клуба. Каким видом спорта заниматься, решали сами местные жители. В Березовке выбрали гиревой спорт, однако разборного инвентаря не оказалось», - пояснил Александр Воронков.

Первый заместитель министра Лилия Чащина посетила Бессоновский и Лунинский районы, замминистра Елена Петросова - Лопатинский и Камешкирский.

«Замечаний по организации досуга детей высказано не было», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость|06.01.2019 10:45|

пилите шура,пилите!

Гость|06.01.2019 10:52|

Завтра ко мне их принесут в чермет или на бухло обмен!

Гость|06.01.2019 10:54|

Гость писал(a):

Завтра ко мне их принесут в чермет
какой тебе чермет-они из золота

Гость|06.01.2019 10:56|

И кто же спонсировал сие грандиозное областное мероприятие? Интересно в мировой и Российской прессе это фундаментальное событие найдет отражение?

Гость|06.01.2019 10:56|

Башка твоя дурная из золота

Гость|06.01.2019 10:58|

Залейте этем Плугами каток из гавна и подарите одну клюшку на дестярых

Гость|06.01.2019 10:59|

Там кто то горошка поел из сельпа и воздух подпортил

Имя: Гость
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