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Общество | МЧС: Обилие зажженных свечей в храмах может спровоцировать пожар

06.01.2019|14:32
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В Пензе сотрудники главного управления МЧС России по региону в преддверии Рождества Христова проинструктировали священнослужителей, напомнив им о правилах пожарной безопасности.

Инспекторы наведались в храмы, проверили наличие огнетушителей, состояние путей эвакуации и побеседовали со служителями культовых сооружений.

Особое внимание было уделено Успенскому кафедральному собору на улице Захарова. Там в ночь с 6 на 7 января пройдет Рождественская литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В храме соберется большое количество прихожан, повсюду будут зажженные свечи, а значит, вероятность возникновения пожара увеличится.

Сотрудники МЧС рассказали о распространенных источниках возгораний и предупредили, что запасные выходы должны быть доступны для всех. Со священнослужителями также провели инструктаж по использованию первичных средств пожаротушения.

«В местах массового пребывания людей в ночь с 6 на 7 января будет организовано дежурство личного состава подразделений государственного пожарного надзора, пожарной охраны и добровольных пожарных», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|06.01.2019 14:50|

А почему вообще разрешают использовать открытый огонь в местах массового скопления людей?

Гость|06.01.2019 14:52|

Запретить нахрен открытым огнем пользоваться.

Гость|06.01.2019 14:56|

Гость писал(a):

Запретить нахрен открытым огнем пользоваться.

Запретить однозначно. Злоумышленник просто плеснет какой нибудь горючей жидкостью и все вспыхнет одномоментно. И выбежать ни кто не успеет как в Хромой лошади. Запретить.

Гость|06.01.2019 14:59|

penzainform.ru писал(a):

Инспекторы наведались в храмы, проверили наличие огнетушителей, состояние путей эвакуации и побеседовали со служителями культовых сооружений.

Разрешительный документ на работу сего заведения Томас спросили?

Гость|06.01.2019 15:05|

penzainform.ru писал(a):

литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Литургия без томаса не действительна.

Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины

Гость|06.01.2019 15:16|

Варфоломей засунул томос в дырявый сральник раскольникам.

Гость|06.01.2019 15:23|

Гость писал(a):

Варфоломей засунул томос в дырявый сральник раскольникам.

До получения томоса Гундяев теперь свой сценическо-политический псевдоним Кирилл "Патриарх всея Руси" использовать только внутри организации. Но видимо ему томос не дадут, так и останется секта.

Гость|06.01.2019 15:25|

А свечки БЕСПЛАТНО в честь праздника?

Гость|06.01.2019 15:31|

ЩАССС.

Гость|06.01.2019 15:36|

Слово быдло польского происхождения - скот. Сейчас быдло работает на польских плантациях,но это ваш выбор. Томас вам в руки.

Гость|06.01.2019 15:39|

Д.Медведев утвердил нормы: «Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 м».

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