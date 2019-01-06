06.01.2019 | 14:32

В Пензе сотрудники главного управления МЧС России по региону в преддверии Рождества Христова проинструктировали священнослужителей, напомнив им о правилах пожарной безопасности.

Инспекторы наведались в храмы, проверили наличие огнетушителей, состояние путей эвакуации и побеседовали со служителями культовых сооружений.

Особое внимание было уделено Успенскому кафедральному собору на улице Захарова. Там в ночь с 6 на 7 января пройдет Рождественская литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В храме соберется большое количество прихожан, повсюду будут зажженные свечи, а значит, вероятность возникновения пожара увеличится.

Сотрудники МЧС рассказали о распространенных источниках возгораний и предупредили, что запасные выходы должны быть доступны для всех. Со священнослужителями также провели инструктаж по использованию первичных средств пожаротушения.

«В местах массового пребывания людей в ночь с 6 на 7 января будет организовано дежурство личного состава подразделений государственного пожарного надзора, пожарной охраны и добровольных пожарных», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.