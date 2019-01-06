06.01.2019 | 14:05

Стала известна программа празднования Рождества Христова в Заречном. Жителям закрытого города Пензенской области предлагается побывать на благотворительной ярмарке, спектаклях, попробовать себя в квиллинге и хоккее.

В воскресенье, 6 января, в парке культуры и отдыха «Заречье» с 15:00 до 17:00 будет проходить народное гулянье «Рождественский сочельник». В 16:00 там начнется развлекательная программа «Новогодние забавы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой».

В молодежно-досуговом центре «Ровесник» в 16:00 можно принять участие в мастер-классе по квиллингу «Рождественский ангел».

В понедельник, 7 января, стартует благотворительный марафон «Под Рождество сбываются мечты». В 11:30 в фойе ДК «Современник» начнет работать рождественская благотворительная ярмарка, для гостей предусмотрены мастер-классы и игровые зоны.

В 13:00 на сцене «Современника» состоится концерт «Давайте верить в чудеса». В 18:00 на площади у дворца культуры пройдут встречи у елки «Цвет настроения - Рождество!».

Театр юного зрителя в 11:00 представит спектакль «Мальчик-с-пальчик и его родители», а в 18:00 - «Ночь перед Рождеством».

«В 20:30 в спортивно-культурном комплексе «Союз» начнется мастер-класс по хоккею «Трус не играет в хоккей», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В Кузнецке основные мероприятия по случаю Рождества состоятся 7 января в творческом центре «Родина» и центральном городском парке.

В Пензе 7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина. С 15:00 до 17:00 на площади Ленина состоятся массовые соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу и дартсу.