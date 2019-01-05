05.01.2019 | 15:53

Школьники станции Ардым вынуждены ежедневно ходить на занятия по проезжей части, каждый раз рискуя оказаться под колесами машин. Но другого способа добраться до учебного заведения у детей нет.

Как нет вариантов и у взрослых. Все важные социальные объекты находятся в двух километрах - в селе Ленино Пензенского района. Сходить в больницу, в магазин, на почту или в сельсовет можно только одной дорогой, которая не предусмотрена для пешеходов.

Не первый месяц люди бьют тревогу и просят местную администрацию им помочь.

«Если идут даже две машины навстречу, отойти в сторону просто некуда - или грязь по колено, или снег, эта каша невозможная. Просто нужно улетать нам в поле всем», - пожаловалась жительница Ардыма Ирина Клюева.

Глава поселковой администрации заверяет, что строительство участка еще не завершено. Весной подрядная организация вновь приступит к работам.

«Им будет где ходить, пешеходам. Но не будет асфальтового покрытия, потому что по дорожным нормам от одного населенного пункта до другого не предусмотрен тротуар и пешеходной дорожки не предусмотрено. Закон есть закон, просто так человек какой-то возьмет и сделает тротуар - это будет нарушение, потому что есть паспорт дорог, по паспорту дорог там грунтовое покрытие», - пояснил глава администрации Ленинского сельсовета Пензенского района Сергей Мальцев.

Людям предлагают потерпеть совсем чуть-чуть - пока не растает снег. А до тех пор ардымцы вынуждены рисковать жизнью и здоровьем. И это не пустые слова: в конце декабря под колеса легковушки там угодила мама Вячеслава Румянкина.

«Пошла на работу (она работает в Пензе), и на нее ВАЗ-2110 совершил наезд, 80 километров в час он ехал. Мама три дня лежала в реанимации, вот сейчас ей стало полегче», - рассказал Вячеслав Румянкин.

Местные жители с опасением ждут окончания новогодних праздников, когда дети пойдут в школу, взрослые - на работу, а движение автотранспорта на участке дороги станет более интенсивным.

Люди задаются вопросом: сколько еще человек должно оказаться в больнице или даже на том свете, чтобы представители власти не просто обратили внимание, а решили эту проблему.