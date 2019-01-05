05.01.2019 | 12:08

В Кузнецке за пять дней 2019 года появились на свет 16 малышей: 8 мальчиков и 8 девочек. В пресс-службе местной администрации подчеркнули, что это на 6 больше, чем за тот же период 2018-го.

«Первым в 1:45 появился мальчик. Одна девочка не стала дожидаться нового года и сделала маме подарок 31 декабря в 23:40», - уточнили в мэрии.

По традиции, соблюдаемой с 2012 года, родителям малышей в день выписки вручат «Свидетельства земляка».

В Пензе в городском родильном доме первой в 2019-м приняли девочку. Ее крик врачи услышали в 4:40. Всего же после боя курантов и до 8 часов утра 2 января на свет появилось 20 малышей: 11 мальчиков и 9 девочек.

Все дети и их мамы находятся в удовлетворительном состоянии.