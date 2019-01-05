05.01.2019 | 18:03

В творческой мастерской при Покровском архиерейском соборе готовятся к Рождеству. Изобилие современных материалов позволяет создать все, на что фантазия способна. Но есть и нечто традиционное - венок, к примеру. Его пытались собрать из настоящих еловых веток. Получилось не очень красиво, поэтому купили искусственные.

«Так как это на проволочной основе, закрепляется оно очень просто, просто фиксируется», - отметила преподаватель творческой мастерской «Мария-искусница» Алла Яшкова.

Венки можно сделать пышными, украшают их по своему усмотрению - перевивают бусами, прикрепляют бантики, шишки, которые запасли ученики воскресной школы.

В мастерской создают украшения к разным праздникам. Подарки, ангелы стали брендом воскресной школы.

На Рождество всегда хорошо смотрятся снежинки, искусницы предлагают сделать их позатейливее - квадратный лист бумаги складывают в треугольник дважды.

«Начинаем резать, не до конца, конечно, переворачиваем и склеиваем», - рассказала директор воскресной школы при Покровском соборе Раиса Лобанова.

Минут за пять создается снежинка, по три-четыре их собирают в роскошные соцветия. Так на занятиях в мастерской готовятся к празднику - вместе учатся новому, беседуют или поют.