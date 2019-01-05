05.01.2019 | 17:25

В лицее № 29 школьникам предложили попробовать себя в роли Деда Мороза. Для начала им нужно было научиться быстро доставлять подарки. Работа оказалась не из легких, справлялись с ней не все ребята, их как могли поддерживали родители, радовались за них и активно болели.

Спортивное мероприятие назвали «Рождественский переполох». В лицее № 29 оно традиционное, там принято так проводить каникулы.

«Мы стараемся предложить ребятам интересную программу, заинтересовать не только детей, но и их родителей, чтобы им было интересно в том числе и в школе проводить время, вместе с нами - весело, спортивно и с хорошим настроением», - рассказала заместитель директора лицея № 29 г. Пензы Елена Филатова.

Праздник устроили для учащихся начальных классов. Затем ребят постарше ждала «Елка в кроссовках».