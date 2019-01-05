05.01.2019 | 16:34

Федеральный закон, который называют «новой дачной Конституцией», уже вступил в силу. Но многие из тех, к кому он напрямую относится, либо вообще не в курсе изменений, либо знают о них недостаточно.

«Мы ничего не слышали. Будет у нас в феврале собрание, доведут до сведения», - отметила горожанка.

«На дачных участках можно будет строить капитальные домовладения, приватизировать их и жить на них, как и мы живем, например, в поселке», - рассказал мужчина.

Председатель регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова утверждает: закон действительно несет много нового. Тут и исчезновение таких понятий, как «дача», «дачный дом» и «дачное хозяйство», и деление всех существующих объединений на садоводческие и огороднические. Товариществам придется обзавестись счетами в банке и вести дела через них.

Но Елена Храмцова уверена, что дачникам торопиться и нервничать не стоит.

«Дают пять лет. Конечно, я рекомендую не откладывать в далекий ящик, а постепенно смотреть устав, его перерабатывать под себя. И еще садоводческие товарищества: если у них есть расчетные счета, они должны подготовить документы для садоводов, расчетный счет для садовода, потому что нужно будет платить через расчетный счет», - объяснила председатель.

Отменяются вступительные взносы, членские и целевые остаются. Так называемые индивидуалы (дачники, не желающие вступать в сообщество, но землей пользующиеся) тоже обязаны будут платить, а если откажутся - принудят по суду.

Председатели садоводческих товариществ с 2019 года будут избираться на пять лет, а не на два, как раньше. Исчезают собрания уполномоченных (тех, кто по договоренности мог представлять интересы целого ряда дачников).

«Сейчас этого не будет. По доверенности я, например, не иду на собрание, но отдаю доверенность кому-то другому. Доверенность можно сделать нотариально», - добавила Елена Храмцова.

Елена Храмцова говорит, что пока ей очень часто приходится консультировать председателей садоводческих сообществ, но постепенно все разберутся. Закон, который действовал в России для дачников в последние десятилетия, морально устарел.