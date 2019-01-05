05.01.2019 | 16:46

В этом году могут быть введены электронные сертификаты для инвалидов, говорят в региональном отделении фонда соцстрахования. Тогда родственники смогут самостоятельно приобретать средства гигиены. Пока что это делается централизованно: проводятся торги, выигравшая их фирма поставляет в регион нужное количество продукции - подгузников, пеленок, колясок, тростей и прочего.

«Фондом рассматривается сейчас один из пилотных проектов в части внедрения электронного сертификата, когда получатель получает документ, идет в любую удобную организацию и там получает это средство. Потом региональное отделение фонда социального страхования с этой организацией проводит расчеты», - рассказал и. о. заместителя управляющего отделения фонда соцстрахования Андрей Лысев.

Вопрос пока на стадии рассмотрения, так что точно сказать, что инвалиды смогут получить самостоятельно, не дожидаясь аукциона, нельзя.

«Перечень технических средств реабилитации, стоимость будут определяться на уровне либо постановления Правительства, либо на уровне фонда социального страхования. Это нововведение планируется на 2019 год, будут, скорее всего, определены какие-то пилотные регионы», - добавил Андрей Лысев.

Возможно, Пенза войдет в их число. Проект давно назрел - периодически из-за недобросовестных фирм, выигравших торги, инвалиды не получают средства реабилитации.

Последний такой случай был зафиксирован в Пензе в декабре 2018-го, когда столичная организация в положенный срок так и не смогла найти в городе склад для подгузников. А по закону их выдача за прошедшие периоды не предусмотрена.