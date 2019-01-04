04.01.2019 | 16:27

Новые пеленальные столики, яркие диваны, на стенах красочные картинки - холл поликлиники областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова буквально за месяц преобразился до неузнаваемости. Здесь постарались сделать удобные залы ожидания и открытую регистратуру.

«Дополнительно будет два монитора и электронная очередь, поэтому, я думаю, сразу после Нового года мы уже для нашего детского населения сделаем новую регистратуру. Там будут идти ролики про здоровый образ жизни, ролики для мам - как ухаживать за новорожденными детьми, как правильно заниматься прививочной кампанией», - рассказал главный врач Максим Баженов.

Во время визита в областную детскую больницу губернатору показали кабинеты ЛФК. Для оказания помощи и реабилитации пациентов с диагнозом «ДЦП» там появится новое оборудование.

«Современные приборы, которые через компьютер учат ребенка правильно двигаться и мозг обучают. Мы в следующем году такие приборы ожидаем в рамках двухлетней программы», - добавил Максим Баженов.

Серьезная реконструкция грядет и в корпусе бывшего роддома - между этим зданием и соседним планируют построить теплый переход.

В детской больнице находятся 224 юных пациента.

На высокое давление, проблемы с сердцем пожаловались губернатору пациенты в возрасте, когда Иван Белозерцев посетил клиническую больницу имени Г. А. Захарьина.

«Готова проектно-сметная документация на коммуникации, на которые мы договорились - без них нельзя, проектно-сметная документация на девятый этаж подготовлена практически и на второй этаж, где мы были, в хирургии окна заменены», - отчитался главный врач Дмитрий Зиновьев.

Капитальный ремонт в больнице планируют завершить в 2020 году.