04.01.2019 | 18:23

Ассоциация потребителей Пензенской области регистрирует повышенное количество жалоб на химчистки, потому что мало кто знает о подводных камнях процедуры.

«Когда люди отдают в чистку изделия, они в основном не смотрят на квитанции, что там пишут. Начиналось у нас в предыдущие годы с того, что отдаешь, допустим, шубу или пальто, а принимаешь бушлат, грубо говоря. Там прописываются разные вещи - и следы клещей, и какие-то еще», - рассказал юрисконсульт Ассоциации потребителей Пензенской области Станислав Яшин.

В итоге доказать порчу одежды из-за некачественной чистки бывает сложно или вообще невозможно. Потребитель ставит подпись под приемочным документом не глядя.

«Человек отдает пуховик на химчистку, ему сдают, там произошел окрас - с темной части пуховика перешло на светлую, пятна темные. Вы хотя бы говорите: если мы такое цветное изделие будем вам сдавать, то возможен окрас. Предупреждайте сразу людей», - возмутился юрисконсульт.

Подобная проблема была в сентябре прошлого года. После неоднократных попыток исправить дефект девушка попросила вернуть одежду.

«Сотрудник салона говорит: «Мы вам вещь не отдадим, если вы нам не подпишете акт, что вы к нам претензий никаких не имеете». Но потребитель при этом не видит вещь, эту вещь ему не показывают, то есть фактически исполнитель услуги удерживает собственность потребителя», - раскрыла детали инцидента юрист Ассоциации потребителей Пензенской области Анастасия Мальчукова.

Тогда от комментариев работники химчистки отказывались и прятались и от правозащитников, и от съемочной группы. Даже свет в зале выключили. В подобных случаях выход один - подавать в суд. Но не факт, что он встанет на сторону потребителя. Подобные примеры были.

«Экспертиза показала, что дефект произошел не по вине химчистки, а это якобы неполная была информация от производителя. Умывают руки, и судишься уже не с ними, а с продавцом», - добавил Станислав Яшин.

Получается, что о возможных последствиях должен предупреждать производитель вещи.

Особенно много конфликтных случаев зимой - самостоятельно стирать теплую одежду сложнее, чем летнюю, потому ее чаще отдают в химчистку.