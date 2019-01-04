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Общество | Региональное министерство образования подвело итоги 2018 года

04.01.2019|17:02
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Работники регионального министерства образования довольны тем, как потрудились в 2018 году. На заседании общественного совета специалисты подвели итоги.

По сути, обсуждали реализацию двух программ. Первая называется «Молодежь Пензенской области» и нацелена на вовлечение парней и девушек в различные мероприятия.

«Связанные с добровольческой деятельностью: впервые провели международный фестиваль «Ласточка», активно развивалось движение КВН. Что касается юнармейского движения, то более 2 000 обучающихся школ у нас охвачены этим движением. И, конечно же, мероприятия, связанные с расширением сферы деятельности Российского движения школьников», - отметил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Вторая программа, о которой говорили собравшиеся, - «Развитие образования в Пензенской области». По ней работа велась в нескольких направлениях.

«Было отремонтировано 16 спортивных залов в сельской местности, ведется строительство пяти детских садов (тоже в рамках реализации федерального проекта), построена школа на 660 мест», - рассказала начальник управления Министерства образования Пензенской области Елена Рузайкина.

Все выделенные средства были освоены в полном объеме.

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Гость|04.01.2019 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Все выделенные средства были освоены в полном объеме.
Девиз на все времена...

Гость|04.01.2019 19:47|

только бегут из вашего образования что то толпами .и от ваших освоений тоже .террариум а не образование .

Имя: Гость
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