04.01.2019 | 17:02

Работники регионального министерства образования довольны тем, как потрудились в 2018 году. На заседании общественного совета специалисты подвели итоги.

По сути, обсуждали реализацию двух программ. Первая называется «Молодежь Пензенской области» и нацелена на вовлечение парней и девушек в различные мероприятия.

«Связанные с добровольческой деятельностью: впервые провели международный фестиваль «Ласточка», активно развивалось движение КВН. Что касается юнармейского движения, то более 2 000 обучающихся школ у нас охвачены этим движением. И, конечно же, мероприятия, связанные с расширением сферы деятельности Российского движения школьников», - отметил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Вторая программа, о которой говорили собравшиеся, - «Развитие образования в Пензенской области». По ней работа велась в нескольких направлениях.

«Было отремонтировано 16 спортивных залов в сельской местности, ведется строительство пяти детских садов (тоже в рамках реализации федерального проекта), построена школа на 660 мест», - рассказала начальник управления Министерства образования Пензенской области Елена Рузайкина.

Все выделенные средства были освоены в полном объеме.