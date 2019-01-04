04.01.2019 | 14:09

В области продолжается голосование за образ нового памятника матери, который впоследствии установят в Пензе. Оно стартовало 24 декабря и продлится до 30 января.

На выбор предлагаются три варианта, авторы которых не указаны. Для того, чтобы проголосовать, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

По состоянию на 14:00 4 января лидирует вариант № 1 - за него свои голоса отдали 95 человек. На втором месте вариант № 3 (87 голосов), на третьем - вариант № 2, он понравился 9 людям.

Аналогичный выбор могут сделать и читатели портала PenzaInform.ru. На этой информационной площадке имеется еще один вариант ответа - «Ни один из предлагаемых». За него-то и проголосовало большинство - 53,6%.

«№ 1 - исполнение очень плохое, идея так себе. № 2 - цыганка! № 3 - исполнение отличное, но это античная скульптура, и она в нашу реальность, увы, не вписывается. Так что ни один вариант не подходит», - высказал личное мнение один из пользователей.

«Если уж решили еще памятник поставить, то лучше памятник полноценной семьи поставить. А то, что предлагают, больше похоже на памятник матерей-одиночек», - обозначил свою позицию другой комментатор.

Если говорить об уже названных образах памятника матери, то на данный момент лидерство на портале удерживает вариант № 3 (25,48%), вторую позицию занимает вариант № 1 (15,62%), третью - вариант № 2 (5,28%).