04.01.2019 | 11:33

В 2019 году Пензенская область получит 156 млн 428 тысяч 500 рублей на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 28 декабря.

Субвенция предоставляется из федерального бюджета. Общий размер направляемых субъектам страны средств составляет 31 млрд 367 млн рублей.

В 2018 году в Пензенскую область на те же цели направили 179 млн 779 тысяч 800 рублей. Изначально региону было решено выделить 155 млн 731 тысяч 300 рублей, однако в связи с ростом в I квартале 2018-го количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, объем финансирования увеличили на 24 млн 48 тысяч 500 рублей.

В 2017 году Пензенской области на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов выделили 187 млн 168 тысяч 600 рублей.

Соседствующая с Пензенской Ульяновская область в 2019-м получит 210 млн 12 тысяч 400 рублей, Тамбовская - 236 млн 1 тысячу 200, Саратовская - 264 млн 855 тысяч 600, Республика Мордовия - 109 млн 428 тысяч 500 рублей.