04.01.2019 | 15:32

Компания «Термодом» предлагает начать новый год с новой квартирой и сделать это на максимально выгодных условиях. Для клиентов подготовили специальное предложение: заморозили цены на все квартиры в ЖК «Лазурный». До конца января стоимость повышаться не будет.

ЖК «Лазурный» - это уникальный двор с собственным фонтаном, воркаут-зоной, детскими площадками и необычным ландшафтным дизайном. Из окон открывается прекрасный вид на лес и набережную.

Особое внимание уделяется безопасности. Камеры установлены в лифтах, на лестничных площадках и по периметру домов, так что внутридомовое пространство, двор и парковка под постоянным видеонаблюдением.

К тому же «Лазурный» очень удобно расположен. Он построен в нескольких минутах ходьбы от набережной, тропы здоровья, школы, поликлиник, детсада, развивающих центров для малышей, остановок общественного транспорта. Также неподалеку торговые центры, парк аттракционов и бассейн.

Узнать больше можно на termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-28. Офисы продаж расположены на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), проспекте 30-летия Победы, 47 (Заречный).

График работы офисов в праздничные дни можно уточнить здесь.