04.01.2019 | 10:20

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил письмо от бековских школьников. Об этом он написал на своей странице в Instagram в четверг, 3 января.

В своем послании ребята рассказали, как играют в хоккей вместе с отцами, как девочки учатся фигурному катанию, как бабушки вечерами вспоминают молодость и встают на коньки.

«Я был в районе какое-то время назад, была такая просьба о катке, мы ее выполнили. На душе тепло», - написал глава региона.

В комментариях к записи подписчики губернатора высказали свое мнение относительно развития спорта в областном центре.

«Иван Александрович, было бы замечательно, если бы и в Пензе появилось еще одно место для фигурного катания - ледовый дворец спорта в каком-нибудь из районов города (например, Шуист, где нет ни одного современного спортивного комплекса)», - предложила yanamochalina.

«А я хочу обратить Ваше внимание на Заводской район: много места свободного и ни одной «коробочки», площадки для футбола. Соглашусь, в парке Комсомольском сделали, для себя, взрослые, а рядом в метре для детей все лето лужа не сохла на площадке для футбола... Помогите нам с футбольной площадкой для детей. Ведь и зимой наши мальчишки играют по вечерам во дворах. Не каждый посещает секции, а во дворе с удовольствием собираются все», - обратилась к Ивану Белозерцеву tanjamatr.

В Пензе по состоянию на 30 декабря действовали 26 катков на хоккейных площадках и еще три - на Фонтанной площади, на стадионе «Локомотив» и у аграрного университета. На площади, а также у площадок в Заре и на улице Ворошилова работает прокат коньков.

Всего в областном центре 42 площадки; те 12, где не планировали создавать катки, предлагают использовать для подвижных игр на снегу.