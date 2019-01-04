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Общество | Дорожников нацелили на слаженную работу в период снегопада

04.01.2019|11:50
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В пятницу, 4 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил качество уборки улиц Пензы. Проезжую часть начали активно очищать и обрабатывать вместе с начавшимся под утро снегопадом.

В пресс-службе мэрии уточнили, что снег вывозили с улиц Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Тарханова, Набережной Реки Мойки, стоянок на улицах Лермонтова и Плеханова, с Измайловского путепровода.

Виктор Кувайцев предложил сконцентрировать внимание на проблемных участках, обработать их противогололедными материалами. Далее, по мнению мэра, следует очистить заездные карманы, промести тротуары. Не стоит забывать также про внутридворовые территории и частный сектор.

«Градоначальник добавил, что завтра снова ожидается снегопад, поэтому городским службам следует планировать выход достаточного количества техники и специалистов», - уточнили в пресс-службе.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|04.01.2019 12:02|

В СССР особо не чистили и все довольны были. Сейчас все на кросоверах и полном приводе ездят и возмущаются. Обнаглели совсем. Берите лопаты и разгребайте снег как Вам надо.

Имя: Гость
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