03.01.2019 | 16:38

Имя второй уроженки Пензенской области, проживавшей в обрушившемся подъезде 10-этажного дома в Магнитогорске, появилось в списке опознанных жертв трагедии.

Обновленный перечень опубликовала телекомпания «Южный Урал». Мария Ивановна Лепкова, родившаяся в Никольске в 1932 году и зарегистрированная в злополучном доме с 1974-го, погибла.

Ранее стало известно о смерти другой уроженки Пензенской области, жившей в обрушившемся подъезде с 1998 года, - Галины Ефимовны Овчинниковой из села София Лунинского района (Большевьясский сельсовет). Женщина погибла на 70-м году жизни.

По состоянию на 16:00 четверга, 3 января, жертвами обрушения подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске стали 38 человек. Из них опознаны 37.

ЧП произошло 31 декабря примерно в 6:00 по местному времени. По предварительной версии, его причиной стал взрыв газа.