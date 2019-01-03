03.01.2019 | 17:02

Всего их будет семь - именно столько мостов в Пензенской области планируется капитально отремонтировать в 2019 году. Среди них - пожалуй, самый известный и популярный у водителей Бакунинский путепровод, соединяющий два берега Суры в центре города - улицы Злобина и Бакунина.

Здесь проектом предусмотрено строительство новой переправы с трехполосным движением транспорта, пешеходными тротуарами и велодорожкой.

«Это капиталоемкие объекты, вообще их включение в программу «заморозили» до 2021 года, но благодаря нашей работе удалось включить в региональную программу. Мы ее в декабре защитили, там есть и ремонт Бакунинского моста», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

За десятилетия путепровод настолько износился, что ждать уже больше нельзя. Речь идет о безопасности - бетонные конструкции местами покрылись трещинами, - да и внешний вид оставляет желать лучшего.

«Мост - не только средство связи разных частей города, но и, действительно, достопримечательность. Вот мы пришли сюда посмотреть на Суру, на мосты, и приятно было бы, если б мост был красивый», - рассказала женщина.

Тема необходимости срочного ремонта Бакунинского моста была затронута во время ежегодной пресс-конференции губернатора Пензенской области. По словам главы региона, в зону одного из этапов реконструкции, вероятно, попадет территория Центрального рынка в той части, где идет торговля из палаток.

«Нам нужно открывать дорогу по улице Бакунина напрямую, это будет правильное решение. Этих поворотов, разворотов, пробок не должно быть. Прошу обратить на это внимание министра, проработать вопрос - главу администрации города Пензы», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В настоящее время проектно-сметная документация по реконструкции Бакунинского моста передана в Саратовский филиал Главгосэкспертизы России. Стоимость работ станет известна после получения заключения.