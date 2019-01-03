03.01.2019 | 11:31

В Никольске работники МЧС бесплатно установили в домах пяти многодетных семей автономные звуковые пожарные сигнализаторы.

Это было сделано в рамках профилактической работы в частном жилом секторе, которую усилили в период новогодних и рождественских праздников. Повышенное внимание традиционно уделяется многодетным семьям и одиноким престарелым гражданам.

Сотрудники МЧС ежедневно посещают их дома, чтобы осмотреть отопительное и электрическое оборудование и провести профилактические беседы.

«В период продолжительных праздников пензенцам необходимо особо внимательно относиться к требованиям пожарной безопасности, не допускать перегрузки электросети, следить за обогревательным оборудованием. Берегите себя и своих близких!» - обратились к жителям области в региональном ГУ МЧС России.

В среду, 2 января, в Пензенской области произошло два смертельных пожара. В 0:44 в Шемышейском районе сгорел дом на улице Колхозной в селе Старое Захаркино, там нашли тело 57-летнего мужчины.

Около 10 часов утра случился пожар в Белинском районе - на улице Дальней в деревне Сярде. Погиб 43-летний мужчина.