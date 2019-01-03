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Общество | В Пензенской области многодетным семьям перечислят 500 000 рублей

03.01.2019|16:49
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В этом году 62 многодетным семьям, ранее вставшим в очередь на получение полумиллиона рублей для улучшения жилищных условий, перечислят деньги. Кроме того, вступили в силу изменения в законе, сократившие количество документов и процедур.

«Исключена была необходимость признания многодетных семей малоимущими и признания их органом местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма органами местного самоуправления», - сообщила главный специалист отдела министерства труда, социальной защиты и демографии области Людмила Макарова.

Надеяться на поддержку государства могут семьи с пятью детьми, живущие в Пензенской области, и имеющие менее 10 квадратных метров площади на человека.

«При расчете нуждаемости не будут учитываться жилые помещения, которые находятся в ипотеке либо в залоге у банка. Следует отметить: если семья произвела отчуждение жилого помещения либо части жилого помещения, то есть продала квартиру, то данная многодетная семья по истечении только пяти лет с момента совершения сделки сможет участвовать в данной программе», - добавила Людмила Макарова.

В министерстве труда и соцзащиты утверждают: в 2019-м очередь из ранее подавших документы многодетных семей закроют, но, возможно, благодаря сокращению необходимых процедур появится новая.

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