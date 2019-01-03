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Общество | В Пензе мужчина получит 50 000 рублей за укус бродячей собаки

03.01.2019|16:23
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Несчастный случай с Владимиром произошел год назад, когда он шел по улице Измайлова. Небольшая бродячая собака напала на него сзади, укусила и убежала.

«Я вернулся домой, не придал этому значения, рана как рана, ссадина, ничего серьезного. Но потом мне родственники пояснили, что надо обращаться, есть опасность заражения. Я позвонил в скорую, они приехали, обработали рану и отвезли в травмпункт», - рассказал Владимир.

Самое обидное - он готовился к поездке в Испанию, когда его укусила собака, а потом в течение нескольких месяцев ему делали уколы. Мужчина пел в архиерейском хоре и с ним планировал участвовать в конкурсе.

Музыканты уехали и даже победили, а Владимир стал судиться: просил взыскать с городского управления ЖКХ 600 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

По его мнению, безнадзорных животных не должно быть, кто-то обязан за ними следить и расплачиваться, если делает это плохо. Представитель же ответчика посчитал, что причиной ЧП стала неосторожность самого пензенца.

«Суд, выслушав мнения всех сторон, основываясь в том числе и на свидетельских показаниях, пришел к выводу, что здоровью истца был причинен вред безнадзорным животным, следовательно, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы ненадлежащим образом выполнило возложенные на него задачи и обязано компенсировать моральный вред», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Ущерб служители Фемиды оценили в 50 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

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