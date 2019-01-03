03.01.2019 | 10:42

Одна из уроженок Пензенской области, проживавшая в обрушившемся подъезде 10-этажного дома в Магнитогорске, погибла. Ее данные опубликованы в списке опознанных жертв трагедии - его привела телекомпания «Южный Урал» со ссылкой на МЧС.

Речь идет о Галине Ефимовне Овчинниковой, родившейся в селе София в Лунинском районе (Большевьясский сельсовет). Ей было 69 лет, в обрушившемся доме она жила с 1998 года.

Официальной информации о судьбе второй уроженки Пензенской области - Марии Ивановны Лепковой (Никольск, 1932 год рождения) - нет. В злополучном доме она зарегистрирована с 1974-го.

По состоянию на 10:00 четверга, 3 января, жертвами обрушения подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске стали 37 человек. Поиски еще четверых ведутся.

ЧП произошло 31 декабря примерно в 6:00 по местному времени. По предварительной версии, его причиной стал взрыв газа.