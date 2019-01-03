Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|3 янв 2019|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Пензенцы смогут в течение двух лет платить госпошлину со скидкой

03.01.2019|16:35
Печать

Заманчивое предложение делает гражданам Министерство внутренних дел страны. Речь об оплате госпошлины через портал госуслуг: нажми на кнопку - получишь результат в виде выгоды в 30 процентов.

«Загранпаспорт нового поколения сроком действия 10 лет для взрослого стоит 5 000 рублей. При оплате госпошлины через портал госуслуг автоматически предоставляется скидка 30%, то есть со скидкой загранпаспорт обойдется в 3 500 рублей. Данная скидка действовала только до 1 января 2019 года», - сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД РФ по Пензенской области Виталий Васин.

Однако теперь принято решение об увеличении этого срока, и в течение ближайших двух лет по-прежнему можно будет воспользоваться такой услугой.

В последнее время количество людей, выбирающих дистанционный способ общения с полицейскими, а не личный, выросло в разы.

«В прошедшем году более 70 тысяч жителей Пензенской области обратились за получением государственных услуг в сфере миграции в электронном виде посредством портала gosuslugi.ru.

Для сравнения: в 2016 году было 11 тысяч обращений, а в 2017 году - 50 тысяч, то есть мы видим, что получение госуслуг в электронной форме востребовано гражданами», - добавил Виталий Васин.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 