03.01.2019 | 16:35

Заманчивое предложение делает гражданам Министерство внутренних дел страны. Речь об оплате госпошлины через портал госуслуг: нажми на кнопку - получишь результат в виде выгоды в 30 процентов.

«Загранпаспорт нового поколения сроком действия 10 лет для взрослого стоит 5 000 рублей. При оплате госпошлины через портал госуслуг автоматически предоставляется скидка 30%, то есть со скидкой загранпаспорт обойдется в 3 500 рублей. Данная скидка действовала только до 1 января 2019 года», - сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД РФ по Пензенской области Виталий Васин.

Однако теперь принято решение об увеличении этого срока, и в течение ближайших двух лет по-прежнему можно будет воспользоваться такой услугой.

В последнее время количество людей, выбирающих дистанционный способ общения с полицейскими, а не личный, выросло в разы.

«В прошедшем году более 70 тысяч жителей Пензенской области обратились за получением государственных услуг в сфере миграции в электронном виде посредством портала gosuslugi.ru.

Для сравнения: в 2016 году было 11 тысяч обращений, а в 2017 году - 50 тысяч, то есть мы видим, что получение госуслуг в электронной форме востребовано гражданами», - добавил Виталий Васин.