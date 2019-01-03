03.01.2019 | 11:48

В четверг, 3 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями Межрайонной улицы (район Терновского моста), которые в конце 2018 года приходили к нему на прием и просили обустроить пешеходную дорожку до остановки общественного транспорта.

Чтобы лично осмотреть участок предполагаемого тротуара, Виктор Кувайцев организовал выездное совещание на Межрайонной. Туда прибыли глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, директор департамента ЖКХ Максим Иванкин, заместитель начальника УЖКХ Павел Юдаев и директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов.

Виктор Кувайцев согласился с необходимостью создания дорожки и поручил до 9 января просчитать ее параметры и стоимость, чтобы после праздников вплотную заняться вопросом.

Жители улицы Межрайонной, воспользовавшись случаем, попросили также опилить деревья во дворе, а сам глава администрации обратил внимание на контейнер для мусора, которым пользуются семь многоквартирных домов.

«Необходимые меры будут приняты и по организации мусорной площадки», – пообещал он.

Сейчас контейнер расположен на грунте, но вскоре эта ситуация изменится. «Районная администрация возьмет на себя обязанность по обустройству площадки», - пояснили в мэрии.