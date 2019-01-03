03.01.2019 | 17:41

От драматического театра стартовал школьный лыжный агитпоход «Звездный». Детям предстоят километры нелегкого пути.

«Мы пройдем четыре населенных пункта, где силами нашего отряда подготовлен концерт, будут спортивные игры - все это для сельчан, для детей, которые проживают в селе, все это бесплатно, все это весело, здорово.

Кроме того, программа агитпохода насыщена очень многими внутренними мероприятиями: есть и День мальчиков, есть и День девочек», - сообщил педагог дополнительного образования областной станции юных туристов Павел Скубашевский.

Масса агитпоходовских традиций ждет в долгом пути школьников - посвящение в ряды участников, традиционные эстрадные выступления перед деревенским жителями, прокладывание лыжни там, где ее никогда не было. Десять отрядов встретятся в Иссинском районе.

«У всех есть своя часть еды, которую мы носим, у меня сыр и еще своя еда - именно то, что можно перекусить в дороге. Я взял несколько рулетов», - рассказал участник агитпохода Карилл Белов.

7 января более 200 человек из разных школ области встретятся в селе Булычево, чтобы отпраздновать Рождество Христово.