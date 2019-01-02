02.01.2019 | 17:26

Марина Серебрякова с нежностью разглядывает своего старшего малыша. В новом году она получила двойной подарок судьбы - богатырей Павла и Романа.

1 января они открыли счет двойняшкам, появившимся на свет в 2019 году в пензенском городском родильном доме.

«Мы вообще ждали девочку. Очень хотели девочку, хотя бы одну. На последнем УЗИ все-таки надежда была, говорили, что может быть девочка. Но нет, мальчишки», - рассказала Марина Серебрякова.

Двойняшек дома ждет старший брат, готовый их укачивать, читать сказки и петь колыбельные. Правда, по словам счастливой мамы, пока малыши особых хлопот не доставляют.

«Спокойные, но который постарше дает о себе знать», - отметила женщина.

Всего же в городском родильном доме после боя курантов и до 8 часов утра 2 января на свет появилось 20 малышей.

«11 мальчиков и 9 девочек. Первой у нас родилась девочка в 4:40. Все дети в удовлетворительном состоянии, и мамы тоже чувствуют себя хорошо», - рассказала врач акушер-гинеколог Ольга Казаченко.

Список мог оказаться еще длиннее, если бы Матвей и Полина Мальковы были чуть более терпеливыми. Но они решили появиться на свет в канун нового года - 31 декабря 2018-го. Для мамы эти крохи стали волшебным подарком, которого она ждала долгих 17 лет.

«Сердце запрыгало! Даже объяснить не могу, потому что 17 лет ожидания - это и слезы, и мандраж, и все тряслось прямо невозможно», - поделилась молодая мама Елена Малькова.

Теперь от своих крох Елена не отходит ни на шаг. Малютки живут в одной комнате с мамой. Условия позволяют: в палате всего лишь две роженицы, есть раковина для подмывания и удобный столик, на котором новоиспеченные мамочки осваивают технику пеленания.

«Помогает персонал перекладывать, как пеленать. Всем помогают, что необходимо маме», - отметила молодая мама Эльмира Шаяхметова.

А уже через 3-4 дня малыши отправятся домой, и там в помощь мамам придут надежные папины руки.