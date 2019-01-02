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Общество | В Пензенской области оценили качество оказания социальных услуг

02.01.2019|16:44
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Доступность, открытость, комфортность организаций социального обслуживания, а также доброжелательность и компетентность их работников - Общественный совет при министерстве труда региона озвучил итоги проведения независимой оценки качества оказания соцуслуг в Пензенской области.

В поле зрения экспертов попало 21 учреждение.

«В принципе работали неплохо, больших претензий нет. Сегодня практически нет очередности в эти учреждения у нас, за исключением психоневрологического профиля, к сожалению. И надомное обслуживание - тоже очереди нет, что радует очень», - отметил председатель Общественного совета при Минтруде Пензенской области Виктор Лазарев.

В рейтинге организаций, набравших наибольшее количество баллов, Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Бековский пансионат ветеранов войны и труда, Мокшанский психоневрологический интернат.

Также в министерство труда будут даны рекомендации относительно тех учреждений, которые в 2018-м поработали не так эффективно.

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