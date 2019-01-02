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Общество | В Пензе около 40 лыжников участвовали в гонке на призы Деда Мороза

02.01.2019|18:01
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Вперед, за мандаринами! В парке «Дружба» прошла традиционная лыжная гонка на призы Деда Мороза. Каждый участник соревнований на финише получил цитрусовый фрукт из рук главного зимнего волшебника.

Первыми километровую дистанцию преодолевали ветераны.

Собака породы американская акита по кличке Бэла не бросила хозяйку одну на трассе. Весь путь Галину Самойлову сопровождала четвероногая подруга.

«А на повороте там стоял человек. Она насторожилась, давай меня охранять. Я уже говорю: «Фу!» Так что все хорошо», - рассказала участница гонки.

Дама с собачкой пришли к финишу последними. Не удалось одержать победу в гонке и чемпиону области по биатлону Геннадию Блохину, он завоевал серебряную медаль.

«Я сейчас уже, можно сказать, не тренируюсь, катаемся потихонечку. Но буквально три года назад еще выступал, когда работал. Сейчас на пенсии», - поделился участник гонки.

Вслед за ветеранами стартовали юные лыжники. Всего в соревнованиях приняли участие около 40 человек, хотя организаторы планировали увидеть на этом импровизированном стадионе порядка ста спортсменов.

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