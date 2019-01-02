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Общество | Тысячи пензенцев отметили Новый год в Городе Спутнике

02.01.2019|16:36
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Наступил новый, 2019 год. Тысячи жителей Пензенской области встретили его на фонтанной площади Города Спутника. И это неудивительно: здесь всегда царит атмосфера праздника, и в Новый год она ощущалась особенно сильно.

«В Городе Спутнике всегда живет сказка и много волшебства!» - уверены Снеговик Василий и Снегурочка Мария.

Никто не обращал внимания, друг рядом или совершенно незнакомый человек. Со всех сторон слышался радостный смех, поздравления и пожелания счастья в наступившем году. А еще жители и гости признавались в любви к этому удивительному месту – Городу Спутнику.

«Все самое новое здесь. Да и народ здесь молодой, современный. Хотите жить по-новому? Приезжайте в Город Спутник!» - заявила семья Хананиных.

Горели бенгальские огни. Люди искренне веселились, пели и танцевали, участвовали в конкурсах и водили хороводы.

«Спутниковчане, мы вас любим!» - признались гости праздника.

В завершение новогоднего торжества небо над Спутником озарил красочный салют, который стал ярким и запоминающимся началом 2019 года, символом новых надежд и свершений.

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