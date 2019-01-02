Один грабеж, один случай мошенничества и семь краж имущества граждан - такова криминальная статистика первых дней нового года. Особую тревогу у сотрудников полиции вызывает ситуация на дорогах региона. В 2019-м ими уже зафиксировано около 30 ДТП.
«15 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по области Николай Сармин.
Что же касается поведения пензенцев непосредственно в новогоднюю ночь, то здесь грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Хотя на территории области было проведено 159 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 37 тысяч человек.
«Привлекалось свыше 600 сотрудников полиции, ОМОН, Росгвардии и 380 представителей объединений правоохранительной направленности», - добавил Николай Сармин.
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----
http://gg.gg/moipres