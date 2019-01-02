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Общество | С начала 2019 года в области зафиксировано более 30 ДТП

02.01.2019|15:49
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Один грабеж, один случай мошенничества и семь краж имущества граждан - такова криминальная статистика первых дней нового года. Особую тревогу у сотрудников полиции вызывает ситуация на дорогах региона. В 2019-м ими уже зафиксировано около 30 ДТП.

«15 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по области Николай Сармин.

Что же касается поведения пензенцев непосредственно в новогоднюю ночь, то здесь грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Хотя на территории области было проведено 159 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 37 тысяч человек.

«Привлекалось свыше 600 сотрудников полиции, ОМОН, Росгвардии и 380 представителей объединений правоохранительной направленности», - добавил Николай Сармин.

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Гость|02.01.2019 19:51|

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