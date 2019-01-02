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Общество | Пензенцев приглашают на лыжный забег по Олимпийской аллее

02.01.2019|10:34
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В пятницу, 4 января, на Олимпийской аллее в Пензе проведут ежегодную акцию «Зимние забавы», в рамках которой пройдут лыжный забег, соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» и эстафеты для самых юных энтузиастов.

В забеге будут принимать участие школьники, студенты, муниципальные служащие, коллективы городских предприятий, учреждений и организаций, а также все изъявившие такое желание пензенцы.

Им предстоит преодолевать дистанции в 2 и 4 километра, уточнили в пресс-службе администрации.

Сбор и регистрация участников соревнований будут проходить с 9:00 до 9:30, в 9:30 они построятся на парад. В 9:45 начнется церемония открытия, в 10:00 – сами соревнования.

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Гость|02.01.2019 10:43|

Вот хорошо,что оповестили заранее!

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