02.01.2019 | 10:34

В пятницу, 4 января, на Олимпийской аллее в Пензе проведут ежегодную акцию «Зимние забавы», в рамках которой пройдут лыжный забег, соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» и эстафеты для самых юных энтузиастов.

В забеге будут принимать участие школьники, студенты, муниципальные служащие, коллективы городских предприятий, учреждений и организаций, а также все изъявившие такое желание пензенцы.

Им предстоит преодолевать дистанции в 2 и 4 километра, уточнили в пресс-службе администрации.

Сбор и регистрация участников соревнований будут проходить с 9:00 до 9:30, в 9:30 они построятся на парад. В 9:45 начнется церемония открытия, в 10:00 – сами соревнования.