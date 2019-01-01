01.01.2019 | 16:50

В Пензе простились с годом Собаки. Сам Дед Мороз провожал пса.

«Помаши, Собачка, лапкой своему прошедшему году. Будем встречать новый год - год Свиньи», - отметил он.

Пришел Дед Мороз в другой золотаревский дом, а там кони, козы, куры, люди.

«Здравствуй-здравствуй, весь народ! Наступает Новый год. Слышал я, у вас живет мой новый год - Кабан?» - поинтересовался дедушка.

Первым делом животное подкормили, чтобы наступивший год был счастливым. А золотаревского кабана по имени Пузырь пока не покормишь, далеко на нем не уедешь. Но оседлать можно.

Символ наступившего года, немного устав от человеческого внимания, отправился отдыхать. Людской праздник продолжился.