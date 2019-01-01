Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|1 янв 2019|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Жители Золотаревки отметили праздник с символом 2019 года

01.01.2019|16:50
Печать

В Пензе простились с годом Собаки. Сам Дед Мороз провожал пса.

«Помаши, Собачка, лапкой своему прошедшему году. Будем встречать новый год - год Свиньи», - отметил он.

Пришел Дед Мороз в другой золотаревский дом, а там кони, козы, куры, люди.

«Здравствуй-здравствуй, весь народ! Наступает Новый год. Слышал я, у вас живет мой новый год - Кабан?» - поинтересовался дедушка.

Первым делом животное подкормили, чтобы наступивший год был счастливым. А золотаревского кабана по имени Пузырь пока не покормишь, далеко на нем не уедешь. Но оседлать можно.

Символ наступившего года, немного устав от человеческого внимания, отправился отдыхать. Людской праздник продолжился.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 